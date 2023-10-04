Başkan Coşar, Ömrünü "Tek Millet İki Devlet” düsturuna adamış olan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın ismi Bahçeler Mahallesinde hayata geçirilen parkta yaşayacağını belirtti.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva rahmet dileyen Başkan Coşar, başta ailesi olmak üzere can Azerbaycan halkına sabır ve başsağlığı diliyorum dedi.

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Ganire Paşayeva, 24 Mart 1975 tarihinde Azerbaycan'ın Tovuz rayonundaki Düz Kırıklı köyünde doğdu. İlk ve ortaöğreniminin ardından Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediyatri Bölümünü ve Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümünü bitirdi.

1998 yılında ANS televizyonunda muhabir olarak çalışmaya başladı ve burada çok çeşitli görevlerde bulundu. 2005 yılında Haydar Aliyev Vakfı'nın halkla ilişkiler bölüm başkanı oldu.

6 Kasım 2005 günü yapılan genel seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ve Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Millî Meclisine girdi. Millî Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimî Komisyonunun üyesi olan Ganire Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubunun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Gruplarının üyesiydi. Ganire Paşayeva, AvrupA Konseyi Parlamenter Asamblesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni temsil eden kurulun da üyesiydi.

Bekâr olan Ganire Paşayeva, Türkçe'nin yanı sıra Rusça ve İngilizce bilmekteydi.

Astana Yayınları tarafından yayımlanmış Aşk Başka adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır.

7 Ocak 2017 tarihten itibaren Dünya Alpagut Federasyonu As Başkan Yardımcısı görevinde bulunmaktaydı.

Paşayeva, 24 Eylül 2023'te ilaçlara maruz kalması sonucu komaya girdi ve Bakü'deki Merkezi Klinik Hastanesine kaldırıldı. Nedeni belirlenemeyen hipotonik durum tanısı konulan Paşayeva'nın sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Merkezi Klinik Hastanesi sağlık personeli ve Türkiye'den görevlendirilen tıp uzmanları tarafından gerekli tüm önlemler alındı. 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede 28 Eylül 2023'te 48 yaşında öldü. (Alpaslan Demir)