Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde denetimli serbestlik tedbiri uygulanan ve kuaförlük mesleğine sahip olan yükümlüler ile eski hükümlüler sosyal sorumluluk çalışmaları dâhilinde Alparslan Türkeş Huzurevi’nde yaşamını sürdüren yaşlıların saç ve sakal bakım gerçekleştirildi.

Yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getiren huzurevi sakinleri bu çalışmaların devam etmesi yönündeki isteklerini bildirerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ettiler. (Ahmet Ayverdi)