Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ayılar her yıl kış uykusuna yattıkları bilinse de, bu davranışın ardındaki fizyolojik motivasyonlar uzun süre boyunca tam olarak anlaşılamamıştı. Ancak, son dönemde İsveç ve Almanya'dan bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, kış uykusunun evrimsel bir adaptasyon olduğunu gösteriyor.

AYI GİBİ UYUMAK FAYDALI MI?

Orebro Üniversitesi Hastanesi’nden Kardiyolog Dr. Ole Frobert liderliğindeki ekip, İsveç ormanlarındaki ayılar üzerinde geniş çaplı analizler gerçekleştirdi. Araştırmacılar, ayılarda kış uykusu sırasında vücutlarındaki 'HSP47' adlı protein seviyelerinin düştüğünü keşfetti.

Bu protein, kan pıhtılaşmasında rol oynar ve seviyesi düştüğünde aşırı pıhtılaşmayı önler. Ayıların kış uykusu sırasındaki bu durum, omurilik yaralanması geçiren hastalardaki gözlemlerle uyumludur.

Araştırma, ayılardaki bu etkinin taklit edilerek geliştirilebilecek ilaçların kanama hastalıklarında kullanılabileceği müjdesini veriyor.

Dr. Frobert, ayılardaki etkinin taklit edilerek geliştirilebilecek ilaçların kanama hastalıklarında kullanılabileceğini belirtti. Böylece mevcut ilaçlara kıyasla daha az yan etki riski ile tedavi sağlanabilecek. NASA gibi kurumların desteğiyle süren çalışma, doğadan ilham alınarak sağlığa yeni çözümler üretilebileceğine işaret ediyor.