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Tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir rol oynayan destekleme programları, çiftçiler için kritik bir gelir kaynağı olmaktadır. Ancak bu programlara başvurular için belirlenen son tarihleri kaçırmak, çiftçilerin bu fırsatlardan yeterince faydalanmasını engelleyebilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılı hayvancılık destekleme programlarına ilişkin güncellemeleri duyurarak, önemli başvuru tarihlerini belirledi. Bu kapsamda, buzağı, malak ve dişi manda gibi önemli destekleme kalemlerine başvurular için son tarihler belirlendi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, buzağı desteği için 1. dönem başvurularının son tarihi 02 Ocak 2024, 2. dönem için ise 17 Haziran 2024 olarak belirlendi.

Malak desteği başvuruları için ise 1. dönemde son tarih 29 Aralık 2023, 2. dönem içinse 1 Temmuz - 1 Ağustos 2024 arasında başvurular kabul edilecek.

Dişi manda desteği için başvuruların son tarihi ise 29 Aralık 2023 olarak açıklandı.

Anaç hayvan desteği için ise başvuruların en geç 1 Aralık 2022’ye kadar yapılması gerektiği bildirildi. Arılı kovan desteği başvurularının son günü ise 29 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Çiftçiler, belirlenen bu tarihler içerisinde ilgili destekleme programlarına başvuruda bulunarak, sektördeki gelişmelere ayak uydurabilir ve önemli desteklerden yararlanabilirler.