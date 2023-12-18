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Gelecek Partisi Akdağmadeni Başkan Adayı ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, İstanbul’da düzenlenen Wushu Avrupa Şampiyonasında şampiyon olan Milli Sporcu Rabia Karadaş’ın ilçeye büyük gurur yaşattığını söyledi.

Gelecek Partisi Akdağmadeni Başkan Adayı ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Aydoğmuş, Akdağmadeni’ne gurur yaşatan Rabia Karadaş’ı ve teknik heyeti misafir etti.

Milli Sporcu Rabia Karadaş’ı ve teknik heyeti başarıdan dolayı tebrik eden Aydoğmuş, “İstanbul’da düzenlene Wushu Avrupa kupalarında milli forma ile üstün başarı sergileyen ve Avrupa Şampiyonu olarak bizlere milli gurur yaşatan Yozgat Akdağmadeni ilçemizden Akdağmadeni Belediye Sporun milli sporcusu Rabia Karadaş ve bu başarıyı elde etmesinde büyük emeği olan Milli takım Antrenörü Tayfun Öztürk’ü kutluyor tebrik ediyorum. Dövüş sporlarında Yozgat'ın ilk şampiyon olması ayrıca bizimi için gurur verici olmuştur. İnşallah daha güzel başarılara imza atacağını umut ediyorum” dedi.

Karadaş’ın başarısının ilçedeki diğer sporculara da örnek olacağını aktaran Aydoğmuş, sporcuların gelişmesinde katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.