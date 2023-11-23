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Son dönemde birçok hastalığın önlenmesi amacıyla yapılan aşı önerilerine rağmen, uzmanlar aşı karşıtlığının arttığına dikkat çekiyor. Doktorlar, aşı reddinin bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ve toplumda farkındalık yaratmanın önemini vurguluyor. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik, aşının, özellikle çocuklar başta olmak üzere toplumun genel sağlığı için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Kamil Şahin ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nden Uzm. Dr. Burcu Cebeci de aşı retlerinin artmasıyla birlikte uzun süredir görülmeyen hastalıkların tekrar ortaya çıktığına dikkat çekiyor. Doç. Dr. Şahin ve Dr. Cebeci, özellikle yeni doğanlarda kızamık ve boğmaca vakalarıyla karşılaşıldığını ifade ediyor, bu vakaların yoğun bakıma alınan hayati risk taşıyan bebekleri etkilediğini belirtiyorlar.

"SALGINDAN ŞU AN İÇİN BAHSETMEK ZOR"

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik, aşı reddinin şu anda 30 binler civarında olduğunu belirtiyor ve bu rakamın artması durumunda sağlık sistemini zorlayabileceği uyarısında bulunuyor. Aşı yaptırmamak kişisel bir tercih olabilir, ancak aşı yaptırmayan bireylerin çevresindeki diğer kişileri riske atabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Çelik, toplumun bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade ediyor.

"DOÇ. DR. KAMİL ŞAHİN: AŞI REDDİ ARTARSA SALGINLARLA KARŞILAŞABİLİRİZ"

Aşı retlerinin artması durumunda birçok salgının ortaya çıkabileceğine ve olumsuz sonuçlarla karşılaşılabileceğine dikkat çeken Çocuk Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Kamil Şahin, özellikle kızamık vakalarının arttığını ifade ediyor. Korunmanın tek yolunun ya hastalığı geçirmek ya da aşı olmak olduğunu belirten Doç. Dr. Şahin, ailelere aşılarını yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

"UZM. DR. BURCU CEBECİ: YOĞUN BAKIMDA 11 AYLIK BEBEK ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nden Uzm. Dr. Burcu Cebeci, özellikle yeni doğan döneminde boğmaca vakalarının arttığını belirtiyor. Aşı yaptırmamanın bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Dr. Cebeci, toplumun bu konuda duyarlı olması ve aşı karşıtlığına karşı önlem alınması gerektiğini ifade ediyor.

"HASTANEMİZDE BOĞMACA VE KIZAMIK VAKALARI ARTIŞ GÖSTERDİ"

Dr. Cebeci, aşı reddinin sonucunda yoğun bakımda tedavi gören 11 aylık bir bebek vakasına dikkat çekiyor ve aşı reddinin artması durumunda Türk toplumunun ileride birçok salgınla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor. Bebeklerde hastalıkların yaşla birlikte riskinin arttığını belirten Dr. Cebeci, toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor.