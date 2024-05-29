Geçtiğimiz iki yılda asgari ücrete iki kez zam yapılmıştı. Bu yıl da özellikle Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 'Asgari ücrete zam yapılacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMININ ETKİLERİ

Asgari ücret zammı hem çalışanları hem de işverenleri doğrudan etkiliyor. Geçen Ocak ayında yapılan %49’luk zam ile asgari ücret 17.002 TL oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarının yeniden belirlenmesi beklenirken, gözler asgari ücrete çevrildi. Geçtiğimiz iki yılda asgari ücrete Ocak ve Ağustos aylarında olmak üzere iki defa zam yapılmıştı. Bu yıl da özellikle Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global televizyonuna konuk olduğu programda asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Daha önce de Bakan Işıkhan, asgari ücret zammıyla ilgili soru üzerine "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" yanıtını vermişti.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'NİN GÖRÜŞLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorularına "Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görevi olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız" yanıtını verdi.

SGK UZMANI ERDURSUN'DAN DEĞERLENDİRMELER

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, sosyal medya platformu X üzerinden konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, asgari ücrete zam yapılmaması durumunda neler olabileceğini yazdı. Emekli aylıkları 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyonun belirlenmesi sonrasında belli olacak. 3-20 Temmuz tarihleri arasında emeklilere sadece altı aylık TÜİK enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama %25, memur emeklilerine ve memurlara ortalama %20 fark verilmesi durumunda, asgari ücrete zam yapılmaması durumunda, halkın ekonomi politikalarına tepkisinin bugünkünden daha fazla olacağını belirtti.

KONUT KİRALARI VE EKONOMİ POLİTİKALARI

Özgür Erdursun, konut kiralarında %25 zam sınırının kaldırılmasına ilişkin de "Kira artışlarında sabit %25 uygulamasına son verildiğinde her geçen gün erken seçim talebi artarak devam edecek" dedi.

Bu gelişmeler, asgari ücretin Temmuz ayında yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda merak uyandırmaya devam ediyor. Hem çalışanlar hem de işverenler, hükümetin ve ilgili kurumların alacağı kararlara odaklanmış durumda.