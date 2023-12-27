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2024’te benzin ve motorine gelecek olan özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı öncesinde depolarınızı doldurmak ekonomik bir fikir olabilir.

2024 yılına günler kala, araç sahiplerine bir üzücü haber daha geldi.

Yeni yıl gelmeden zamları geldi. Benzin ve mazotun fiyatı 2024'te fırlayacak.

Yeni yıla sayılı günler kala zamların ayak sesleri duyulmaya başladı.

İlk zam haberi benzin ve mazottan geldi. Gelen zam ÖTV zammı ile zirveye çıkacak.

ZAM YOLDA

3 ocak 2024 Çarşamba günü itibarıyla benzin ve motorine litre başına minimum 2,75 TL ÖTV zammı uygulanacak.

4 Ocak’ta yürürlüğe girecek ÖTV zammının ardından, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ve tüketicilerin yakıt masrafları daha da artacak.

Bu nedenle, sürücülerin depolarını yılbaşı öncesinde doldurmaları öneriliyor.