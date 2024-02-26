Borsa İstanbul’da bu hafta Artemis Halı’nın halka arz kapsamında talep toplama işlemleri gerçekleşecek. Şirketin halka arz tarihleri, fiyatı ve hisse kodu belli oldu. Peki, Artemis Halı halka arz ne zaman, kaç lot verir? Artemis halı halka arz fiyatı ne, hangi bankalarda var? İşte detaylar.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Artemis Halı A.Ş halka arz başvurusunu onayladı. Yayımlanan izahname ile Artemis Halı; talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı ve katılım endeksine ilişkin tüm bilgiler netlik kazandı. Artemis halka arzında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılabilecek ve şirket, katılım endeksine uygun olarak görülüyor. Payların tamamının satılması durumunda şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 507 milyon TL olması bekleniyor. Tahsisat grubu belirlenmeyen Artemis Halı halka arzında satılan tüm paylar eşit dağıtılacak.

ARTEMİS HALI KİMİN?

Artemis Halı’nın sermayesindeki doğrudan ve toplam oy hakkı içindeki 5% üzerinde pay sahibi olan 2 ortağı bulunmaktadır. Şirketin 68,44%’si Davut Batallı’ya, 31,56%’sı Davut Tolga Batallı’ya aittir.

ARTEMİS HALI HALKA ARZI NE ZAMAN?

Artemis Halı AŞ'nin halka arzında talep toplama 27- 28 Şubat'ta yapılacak.

ARTEMİS HALI'NIN HİSSE KODU NEDİR?

Hisse kodu “ARTMS” açıklanan Artemis Halı'nın, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla halka arzı gerçekleştirilecek.

ARTEMİS HALI HİSSE FİYATI NEDİR? KAÇ LOT VERİR?

Halka arz fiyatı pay başına 25,35 lira olarak belirlenen şirketin 20 milyon lira sermaye artırımı olarak payları satışa çıkacak. Böylece şirketin yüzde 28,57'si halka açılmış olacak.

Artemis Halı halka arz ne zaman, kaç lot verir Artemis halı halka arz fiyatı ne, hangi bankalarda var

Olası katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek fon miktarı şu şekilde:

2 milyon katılımcı: 10 lot (253,5 TL)2,3 milyon katılımcı: 9 lot (228 TL)

2,6 milyon katılımcı: 8 lot (203 TL)

2,9 milyon katılımcı: 7 lot (177,5 TL)

3,2 milyon katılımcı: 6 lot (152 TL)

3,8 milyon katılımcı: 5 lot (127 TL)

4,8 milyon katılımcı: 4 lot (101,5 TL)

ARTEMİS HALI HALKA ARZI BİREYSELE EŞİT Mİ YOKSA TAMAMI EŞİT Mİ OLACAK?

Artemis Halı halka arzı tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:

40-50% Makine teçhizat yatırımı, çatı GES yatırımı ve dijital dönüşüm yatırımları:

Şirket, ihracata yönelik ürünlerin üretiminin artırılması için 100 taraklı dokuma tezgahı yatırımı, konfeksiyon hattı beslemeleri ve kurutma sistemi yatırımı planlıyor.

Şirket ayrıca en büyük giderlerinden olan aylık 330.000 kWh elektrik tüketimini azaltmak amacıyla GES yatırımı planlıyor. Bu yatırım ile şirketin elektrik tüketiminin 80%’ini karşılayarak aylık 250.000 kWh enerji giderini ortadan kaldırması öngörülüyor.

Diğer yandan şirket, satış, planlama, üretim, sevkiyat, muhasebe ve finans proseslerinin birbirleriyle tam entegre çalışması için dijital dönüşüm yatırımları yapacak.

25-30% Finansal borçların geri ödenmesi:

Artemis Halı, faiz oranı yüksek olan krediler başta olmak üzere kısa vadeli borçlarını ödemeyi planlıyor.

25-30% İşletme Sermayesi:

Finansman giderlerini kontrol altında tutmak ve ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri iç kaynaklardan karşılamak adına şirket, halka arz gelirlerini işletme sermayesinin güçlendirilmesi için harcayacak.