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Otomobil almayı düşünenler için müjdeli bir haber var! Son günlerde otomobil markaları, stoklarını azaltmak ve müşterilere çekici teklifler sunmak amacıyla araç fiyatlarını önemli ölçüde düşürdü. Bu kapsamda, uygun fiyatlı otomobil arayışında olan vatandaşlar, 500-700 bin TL bandında değişen fiyat aralığındaki ikinci el otomobilleri inceleyerek avantajlı fırsatları değerlendiriyor. İşte, araç piyasasındaki güncel gelişmeler!

TİCARET BAKANLIĞI MÜDAHALESİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Ticaret Bakanlığı, sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki sorunlara çözüm bulmak adına önemli tedbirler aldı. Sıfır otomobillerde aksesuar dayatmasına son verildi ve bazı markalar stoklarını eritmek için özel kampanyalar başlattı. İkinci el otomobillerde ise fiyat düşüşü yaşanıyor ve 500-700 bin lira aralığındaki modeller talep görüyor.

Para ve maliye politikasındaki faiz artışları ile yeni reformlar, otomobillerin yatırım aracı olarak tercih edilmesini engelledi. Mevduat faizleri yüzde 50 seviyesine yükselirken, kredi faizleri yüzde 3-4 aralığında değişiyor. Bu durum, otomobil almak isteyenleri tasarruflarını farklı yatırım araçlarına yönlendirmeye teşvik ediyor.

2023 model ve sıfır satılan araçların bir yaşını doldurmasına sayılı günler kala, birçok marka ellerindeki araçları satmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Ekstra indirimler, takas destekleri ve sıfır faizli kredi gibi avantajlarla tüketicilere cazip teklifler sunuluyor.

İKİNCİ ELDE FİYAT DÜŞÜŞÜ YAVAŞLADI

Son 10 günde ikinci el araçlardaki fiyat düşürme politikasında yavaş bir seyir izleniyor. Ancak, 500-700 bin lira aralığındaki modeller hala ilgi çekiyor. Bu modeller arasında Volvo S40, Peugeot 508, Toyota Auris, Renault Fluence, Opel Corsa, Peugeot 301 ve daha birçok popüler marka yer alıyor.