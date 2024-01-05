Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ankara’nın Sincan ilçesinde 15 yaşındaki genç kız ölü olarak ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Evren Mahallesi Diriliş Sokak’ta meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Z.Ç. isimli 15 yaşındaki kız çocuğunun tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ilk incelemesi sonucu intihar ettiği düşünülen genç kızın bir not bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Notun içeriği öğrenilemezken genç kızın kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsi sonucunda belli olacak.