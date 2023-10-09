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Anız yakılmasının toprağa ve doğaya etkileri hakkındaki tartışmalar devam ederken, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Ender Makineci, konuya ışık tutuyor. Prof. Dr. Makineci, anız yakmanın çevresel ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerini açıklıyor ve bu uygulamanın ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekiyor. İşte anız yakmanın doğaya ve toprağa olan etkileriyle ilgili önemli bilgiler...

Edirne'de düzenlenen Balkan Tarım Kongresi'nde konuşan Prof. Dr. Makineci, anız yakmanın çevre ve doğa üzerinde büyük zararlar yarattığını ifade etti. Ayrıca, anız yangınlarının toprak yapısını olumsuz yönde etkilediğini ve toprağın bir canlı ekosistem olduğunu hatırlattı. Mikroorganizmaların ve canlıların bu ekosistemin önemli bir parçası olduğunu belirterek, yangının bu ekosistemi yok ettiğini açıkladı.

“TOPRAĞIN VERMİNİ AZALTIYOR”

Prof. Dr. Makineci, anız yakmanın topraktaki yararlı bakterileri ve organik maddeleri ortadan kaldırarak toprağın verimini azalttığını ve bu nedenle büyük kayıplara yol açtığını da dile getirdi. Ayrıca, yangının erozyon riskini artırdığını, toprağın kurumasına neden olduğunu ve bitki örtüsünün yok olmasına yol açtığını belirtti.

Anız yakmanın sadece tarla için değil, çevresindeki tarlalar ve özellikle ormanlar için de tehdit oluşturduğunu vurgulayan Makineci, Türkiye'nin orman varlığının zengin olduğunu ve bu alanların korunması gerektiğini önemle vurguladı.

Son olarak, Türkiye'de anız yakmanın yasaklandığını ancak hala uyulmadığı durumlar olduğunu belirten Prof. Dr. Makineci, yangınların ciddi trajedilere yol açabileceğine dikkat çekti. Çiftçilerin ve vatandaşların anız yakma konusunda dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.