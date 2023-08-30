Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile birlikte, okulların ne zaman açılacağı sorusu da yanıtını buldu. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyelerindeki öğrenciler, yeni döneme heyecanla hazırlanıyor.

OKULLAR 11 EYLÜL'DE AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre, okulların 11 Eylül'de açılacağını duyurdu.

İlk ara tatil ise 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak ve 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar dönemi için ise ikinci ara tatil tarihi 8 ile 12 Nisan olarak belirlendi. Eğitim ve öğretim yılı ise 14 Haziran'da sona erecek.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerde yeni dönemin başlama tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen takvime göre açılışlarını gerçekleştiriyor. Üniversitelerin resmi internet siteleri üzerinden güncel bilgilere erişilebilir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI

Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt tarihleri 28 Ağustos ile 1 Eylül arasında olacak. Eğitim ve öğretim, Eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor, ancak üniversiteler arasında açılış tarihleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle öğrenciler, kendi üniversitelerinin resmi internet sayfalarını takip edebilir. Haber Merkezi