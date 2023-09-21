Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte yapay zeka, hayatımızın birçok alanında etkili bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin 81 ilinin isimleri üzerinde gerçekleştirilen ilginç bir çalışma gündeme geldi. MZT isimli bir firma tarafından geliştirilen yapay zeka, şehirlerin isimlerini yeniden tasarladı. İşte bu dikkat çekici çalışmanın sonuçlarından biri: Amasya’nın adı "Amasika" olarak değiştirildi.

Ancak Amasya’nın yanı sıra birçok ilin ismi de bu çalışma sonucunda farklı şekilde yazıldı. Örneğin, Sivas artık "Şehriye" olarak adlandırılırken, Tokat "Kalevana" adını aldı. Kayseri ise "Marşeş" olarak yeniden isimlendirildi.

Yapay zekanın yaptığı değişiklikler vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi. (Haber Merkezi)