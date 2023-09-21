Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yozgatlı işitme engelli vatandaşları da yakından ilgilendiren SUT kapsamında İşitme engelli vatandaşların sağlıklarına erişimlerini sağlandığını açıkladı.SGK tarafından yapılan açıklamada, “İşitme engelli vatandaşların, GSS kapsamında muayene, tetkik ve tedavi, Evde sağlık hizmetinde uygulanan işlem, İşitme cihazı ve biyonik kulak (Koklearİmplant), Algılayıcı hücrelerinin zarar görmesi ya de olmamasından kaynaklı ileri derecede işitme kaybı yaşanması halinde ‘beyin sapı implantı’, işitme tedavisinde kullanılan ilaç bedellerini sağlık uygulaması (SUT) kapsamında karşılıyoruz. Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde, SUT eki ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı alınmayacak kronik hastalıkları listesinde yer alan kronik hastalıklarda, işitme vatandaşlarımızdan ilgili uzmanlık dalındaki ayaktan muayenelerinde katılım payı almıyoruz. SUT listelerinde yer alan ‘İşitsel İmplant’ işlemlerinden, yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmet sunucularında Vakıf üniversiteleri hariç 18 yaşını doldurmamış çocuklara öğretim üyesi tarafından verilen SUT kapsamında işitsel implant işlemleri için ilave ücret alınmaz” ifadelerine yer verildi. (Mustafa Babayiğit)