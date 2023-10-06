Altınkaynak’tan Yerköy ziyareti

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İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Sağlam eşliğinde Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun'u makamında ziyaret ederek ilçe eğitimi hakkında istişarelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarını odalarında ziyaret eden Altınkaynak kendilerine İlçe eğitimine sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Yerköy Atatürk İmam hatip Ortaokulu ve Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulunu ziyaret eden Altınkaynak öğrencilerin sınıflarına misafir oldu.

Öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbetin ardından öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak öğretmenlerle sohbet ederek istek talep ve önerilerini dinledi.

Okul ziyaretlerinin ardından aday öğretmenlerle Kaymakamlık Toplantı Salonunu bir araya gelen Altınkaynak mesleğe yeni başlayan öğretmenlere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarılar diledi.

Yerköy’de yapımı devam eden anaokulunu da ziyaret eden Altınkaynak yetkililerden bilgi alarak yerinde incelemelerde bulundu. (Alpaslan Demir)