Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alerjik hastalıklar, birçoğumuz için yaşam kalitesini düşüren birer kâbus olabilir. Ancak, uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, bu alerjilerin birçoğunun kökeninde histamin intoleransı yatıyor. Doktor Tuba Günebak, konuyla ilgili önemli bilgileri paylaştı.

HİSTAMİN İNTOLERANSI NEDİR? NEDEN ÖNEMLİ?

Diyetisyen Doktor Tuba Günebak'a göre, histamin intoleransı, birçok alerjik hastalığın temelinde yatan bir durumdur. Bu durumda histamin intoleransına neden olan besinlerin ve ilaçların diyetten çıkarılması, kullanılmaması, pozitif sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, histamin intoleransı olan kişilere histaminden fakir besinlerle beslenmeleri önerilmektedir.

UZAK DURULMASI GEREKEN BESİNLER NELERDİR?

Doktor Günebak, histamin intoleransı olanlar için şu uyarılarda bulundu:

Salamura, tütsülenmiş, işlenmiş, kurutulmuş, mayalanmış besinlerden uzak durun.

Histaminden zengin besinlere dikkat edin:

Mayalı alkollü içkiler: şarap, şampanya, bira

Mayalı besinler: turşu, sirke, mayonez, soya sosu, kefir, yoğurt, ayran

İşlenmiş etler: salam, sucuk, pastırma, sosis

Kurutulmuş meyveler: kayısı, erik, incir, üzüm, dut kuruları ve pestilleri

Turunçgiller

Keçi peyniri dahil eski peynirler

Kuruyemişler: ceviz, kaju, yerfıstığı

Sebzeler: avokado, patlıcan, ıspanak, domates

Tütsülenmiş balıklar ve bazı balık çeşitleri: uskumru, ton, hamsi, sardalya

Histamin salgılatan besinlere dikkat:

Alkol, muz, çikolata, inek sütü, kuruyemişler, papaya, ananas, kabuklu deniz ürünleri, çilek, domates, buğday rüşeymi.

Histamin intoleransı DAO enziminin bloke edilmesiyle de gerçekleşebilir. Bu nedenle, DAO enzimini bloke eden besinlere dikkat edin:

Alkollü içecekler, enerji içecekleri, siyah çay, mate çayı, yeşil çay.

Doktor Tuba Günebak, bu önerilere uyulması durumunda histamin intoleransı olan bireylerin semptomlarını kontrol altına alabileceklerini belirtiyor