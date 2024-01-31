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1-31 Ocak Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında Akdağmadeni İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi tarafından Belekçehan Beldesi Kuran Kursu'nda, Merkez 1 No'lu ASM'DE, İlçe Merkez camilerinde stantlar kurulup, broşürler dağıtılarak erken teşhis, tarama süreçleri hakkında halka eğitimler verildi ve serviks kanserine yönelik farkındalık ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

RAHİM AĞZI KANSERİ (SERVİKS KANSERİ) NEDİR?

Rahim ağzı kanseri, vajina ile rahmi birbirine bağlayan rahim ağzı hücrelerinde meydana gelen değişim ile ortaya çıkar. Bu kanser rahim ağzının daha derinlerindeki hücreleri etkileyebilmektedir. Ayrıca bazı diğer kanser türleri gibi akciğer, karaciğer, vajina, rektum ya da idrar kesesi gibi vücudun diğer organlarına da sıçrayabilmektedir. Serviks kanseri genellikle insan papilloma virüsü (HPV) ile oluşmaktadır. Aşı ile bu kanser önlenebilmektedir.

Serviks kanseri olarak da bilinen kanser türü oldukça yavaş ilerler. Bu nedenle ciddi problemlere yol açmadan önce teşhis ve tedavi edilmesi zordur. Ancak PAP Smear testlerinin ve görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi sayesinde her geçen yıl daha az kadın rahim ağzı kanserinden dolayı hayatını kaybetmektedir.

RAHİM AĞZI KANSERİ BELİRTİLERİ

Rahim ağzı kanseri yavaş ilerleyen bir kanser olduğu için genellikle ilk evrelerde pek belirtiye neden olmamaktadır.

Erken kanser belirtileri arasında cinsel ilişki sırasında ağrı

Cinsel ilişki sırasında vajinal kanama

Menopoz sonrası ya da pelvik muayene sonrası vajinal kanama ve vajinal akıntı bulunmaktadır.

Kanserin ilerlediği durumlarda kasıklarda ağrı

İdrara çıkmada zorlanma

Ayaklarda şişlik

Böbrek yetmezliği

Kemik ağrısı

İştahsızlığa bağlı kilo kaybı ve yorgunluk gibi belirtiler de kendisini gösterir.

Özellikle menopoz sonrasında ya da iki adet dönemi arasında vajinal kanama görenlerin vakit kaybetmeden muayeneye gitmesi gerekmektedir.

RAHİM AĞZI KANSERİ AŞISI

Serviks kanseri vakalarının büyük bir çoğunluğu cinsel yolla bulaşan insan papilloma virüsü (HPV) nedenlidir. Rahim ağzı kanseri aşısı ile önlenebilmektedir. Rahim ağzı kanseri aşısı 12 yaşından itibaren uygulanabilmektedir. Uygulama 9 yaşa kadar düşebilmektedir. Aşı 6 aylık sürede 3 doz olarak uygulanır. HPV aşısının bu kadar erken yapılmasının sebebi bireylerin daha aktif cinsel hayata başlamadan korunmaya alınması içindir. Cinsel temastan sonra aşının koruyuculuğu düşüş göstermektedir. Rahim ağzı kanseri aşısı 4 HPV türüne karşı yüzde 100 koruma sağlar.

TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Gelişmiş görüntüleme yöntemleri ile Serviks kanseri ya da gelecekte Serviks kanserine dönüşebilecek prekanseröz hücreler belirlenebilmektedir. Günümüzde kadınların 21 yaşından itibaren düzenli olarak muayeneye gitmesi tavsiye edilmektedir. Rahim ağzı kanseri tedavisi ise kanserin durumuna, diğer sağlık problemlerine ve hastanın tercihine göre değişiklik göstermektedir. Tedavi yöntemleri ameliyat, radyoterapi ya da kemoterapidir. Bazı durumlarda ameliyat tek başına yeterli olduğu gibi, kanserin ilerlediği durumlarda ise ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler birlikte uygulanabilmektedir.