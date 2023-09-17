Ziyarette Akdağmadeni İlçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Güngörmez mevkisine planlanan, debi ölçümleri tamamlanan gölet çalışmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediye BaşkanıNezih Yalçın, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci'yi ziyaret ederek gölet çalışmasının 2024 Yılı yatırım bütçesine dahil edilmesi için beklentileri yenileyerek gölet çalışması ve çeşitli projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başkan Nezih Yalçın, destekleri ve misafirperverlikleri için Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti. (Alpaslan Demir)