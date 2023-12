Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aydoğmuş, mesajında, her canlı birer engelli adayıdır düşüncesiyle engelsiz bir ilçe inşa edeceklerini söyledi.

Aydoğmuş, “Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husustur. Bizler de engellilerimizin problemlerini kendi problemimiz olarak görüyor ve çözümü için hep birlikte çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımız ve aileleri için inşallah Akdağmadeni’nde güzel projeler hayata geçireceğiz. Engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırarak her zaman yanında olacağız. Engelli kardeşlerimizin, önlerindeki fiziki-sosyal engeller kaldırıldığında ve kendilerine imkan sağlandığında, spordan sanata, eğitimden ticarete, siyasetten iş dünyasına kadar hayatın ve yaşamın her alanında sergiledikleri üstün gayret ve başarılarını farkındayız ve bu başarıların daha artması için elimizden gelenin fazlasını yapmakta kararlıyız. Engellilerimizi sadece bir gün değil her gün düşünmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, esenlikler diliyorum" dedi.