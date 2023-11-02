Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversitenin son durumu, kısa, orta ve uzun vadedeki proje ve hedeflere ilişkin bilgiler aktardı.

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Vekillerden ziyaret1

Üniversitenin gelişim ve dönüşümü için yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi