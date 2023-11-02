Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversitenin son durumu, kısa, orta ve uzun vadedeki proje ve hedeflere ilişkin bilgiler aktardı.
Üniversitenin gelişim ve dönüşümü için yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.Kaynak: Haber Merkezi
Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Üniversitenin son durumu, kısa, orta ve uzun vadedeki proje ve hedeflere ilişkin bilgiler aktardı.
Üniversitenin gelişim ve dönüşümü için yapılması planlanan çalışmalar masaya yatırıldı.Kaynak: Haber Merkezi
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