Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Yozgat İl Başkanlığına atanan Çelebi Altuntaş, Eski İl Başkanı Yusuf Başer’den görevi devraldı.

Parti binasında düzenlenen törende konuşan Yusuf Başer görevini Çelebi Altuntaş’a teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTIK”

Görev süresince önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başer, “17 Aralık 2021 tarihinden bugüne, Onur ve Gururla yürütmüş olduğum AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevimden af talebim Genel Merkez Teşkilat Başkanlımızca yapmış olduğum istişareler sonucunda uygun görülmüştür. Bu onurlu ve şerefli görevi bana tevdi ederek yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başer konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Yaklaşık 3 yıl gibi bir süredir Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, il ve İlçe Teşkilatımızla birlikte nasıl omuz omuza vererek bu davanın bir neferi olarak Yozgat'ımıza hizmet ettiysek, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Yozgat'ımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Görevim süresince bizlerden yardım ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e, Genel Başkan Yardımcılarımıza, İç Anadolu Bölge Koordinatörümüz Mustafa Köse'ye, İl Koordinatörümüz Fehmi Küpçü'ye, Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a, Önceki dönem Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Yusuf Başer'e Milletvekillerimiz Abdülkadir Akgül ve Süleyman Şahan'a, İl Genel Meclisi Başkanımız İskender Nazlı'ya, İlçe Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelerimize, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimize, Mahalle Başkanlarımıza, Sandık Başkanlarımıza, AK Partimizin her bir üyesine, her zaman yanımda ve destekçim olan değerli Aileme sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yine her zaman yanımızda olan STK, oda ve sendika temsilcilerimize, Muhtarlarımıza, Basın mensuplarımıza ve bizlerden dua ve desteklerini esirgemeyen Yozgatlı hemşerilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevimden ayrıldığımı ve bugünden sonra da görevi devredeceğim yeni il Başkanımız Çelebi Altuntaş'la birlikte AK Parti üyesi olarak partimizin ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririm” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN TERTEMİZ BİR SAYFA AÇMA ZAMANI”

Yozgat Gençlik Kolları'nda görev yaptığını belirten Altuntaş, “Geçmiş zamanda küslüklerimiz olabilir kırgınlıklarımız kızdığımız şeyler olabilir küsmüş olabiliriz bugün yepyeni bir gün bugün tertemiz bir sayfa açma zamanıdır” dedi.

Görevlerin gelip geçici olduğunu dile getiren Altuntaş, “AK Partimiz Liderimizin önderliğinde 21 yıldır ülkemizin kalkınması, gelişmesi için gece gündüz demeden iç ve dış odaklarla mücadele ederek, yüzyıllık cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirmiştir. Yozgat'ımız da bu yatırımlardan payını almıştır. Geçmiş zamanda küslüklerimiz olabilir kırgınlıklarımız kızdığımız şeyler olabilir küsmüş olabiliriz bugün yepyeni bir gün bugün tertemiz bir sayfa açma zamanıdır. Bizim siyasi geleneğimizde Kırgınlık dargınlık asla bulunmamaktadır. Muhabbetimizi ve kardeşliğimizi zedeleyen her türlü olumsuzlukları aşacağız. Dünden daha sıkı birbirimize sahip çıkacağız. Partimizin kapısı dün olduğu gibi bugünde ülkesine devletine milletine ihanet etmeyen herkese sonuna kadar açıktır. Milli ve yerli olan herkesin derdi bizim derdimizdir. Onun derdini çözmekte boynumuzun borcudur" dedi.

Altundaş, "Gün İstiklal için adalet Kalkınma için hizmet için Güven için barış ve kardeşlik için ak partimizde kenetlenme günüdür. Vakit Türkiye 100 yılı vizyonunda ülkemizi şaha kaldırma vaktidir. Sözümüz olsun ki, bizden öncekilerin yaptığı gibi AK Parti ve Türkiye Yüzyılı davası bayrağını daha ilerilere taşıyacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada en büyük hedefimiz Yozgat'ı marka şehir yapmak yolunda koşacağız. Bizlere bu Kutlu yürüyüşün içinde Milletimize hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e, Bölge koordinatörümüz Mustafa Köse'ye, il koordinatörümüz Fehmi Küpçü'ye, ülkemizin en büyük STK'sı olan TESKOMB Genel Başkanımız Milletvekilimiz Abdulkadir Akgül'e ve kıymetli Milletvekilimiz Süleyman Şahan'a teşekkür ederim. Bu günden başlamak üzere, önümüzdeki yerel seçim sürecinde her birinizin emeği ve katkısı ile sıkı bir çalışma dönemine girecek ve bu süreci yeni bir Ak Parti zaferi ile sonlandıracağız. AK Partimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yeni zaferler kazandırmak için çıktığımız bu yolculukta Rabbimiz hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.