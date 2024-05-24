Aile Destek Programı, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen ve son 2 yıldır başvuru yapanlara ödeme yapılan önemli bir sosyal yardım programıdır. 2022 yılında başlatılan program, ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre boyunca destek sağlamış ve 2023 yılında bir yıl daha uzatılmıştır. Ancak, 2024 yılında bu program sona erecek. Son ödemeler 2024 yılı Haziran ayında yapılacak ve takip eden Temmuz ayında program tamamen sona erecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022'de başlattığı Aile Destek Programı, başlangıçta 12 ay sürecek şekilde planlanmıştı. Ancak, alınan kararlarla program bir yıl daha uzatıldı. 2023 yılında da devam eden bu programın ödemeleri, Temmuz 2024'te son bulacak. Programa başvuran vatandaşlar, programın geleceği hakkında merak içindeyken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar doğrultusunda, Temmuz 2023 - Haziran 2024 dönemini kapsayan ödemelerin son bulacağı bildirildi.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Program kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda ödemeler yapılmıştır. Son ödemeler Mayıs 2024'te gerçekleşmiş olup, hak sahibi ailelerin ödemeleri Haziran 2024'te hesaplarına yatırılacak.

PROGRAM UZATILACAK MI?

Şu an için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan programın uzatılmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle, mevcut bilgilere göre program Temmuz 2024'te sona erecek.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programı çerçevesinde dar gelirli veya geliri olmayan ailelere yapılacak ödemeler şu şekildedir:

450 TL ve altı için 1.250 TL

450 TL üzeri – 911,15 TL ve altı için 1.100 TL

911,15 TL üzeri – 1372,30 TL ve altı için 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az için 850 TL