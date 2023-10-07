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Tokat’ın Erbaa ilçesinde 2 katlı ahşap evi yıkmak isteyen ev sahibi yıkılan duvarın altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Tokat’ın Erbaa ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde meydana geldi. Ev sahibi Recep Alıcı, yeğeni İbrahim Alıcı ve Ahmet Karadeniz, 2 katlı kullanılmayan ahşap binayı yıkmak için çalışmaya başladı.

3 şahsın alt katı yıkma çalışması yaptığı sırada evin duvarı çöktü. Recep Alıcı (61) çöken duvarın altında kaldı. Alıcının yakınında bulunan kişilerin İhbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Duvarın altında sıkıştığı yerden yaralı olarak Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılan Alıcı, 112 Sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.