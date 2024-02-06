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Amasya’nın Suluova ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev aletlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Saygılı köyünde Hafize Koyuncu’ya (70) ait tek katlı ahşap binada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Suluova itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldığı yangında tek katlı ahşap binada büyük hasar oluştu. Hafize Koyuncu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.