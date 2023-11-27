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31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Yozgat Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklayan Taner Yıldız gazetemizi ziyaret etti.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile süre sohbet eden Yıldız, birçok önemli projeyi Yozgat’a kazandıracağını söyledi.

Hayalinin Yozgat’a hizmet etmek olduğunu söyleyen Yıldız, “Gençlik yıllarımdan bu zamana siyasi yaşamım boyunca hayalimde Yozgat’ıma belediye başkanı olarak hizmet etmek vardı. 20 yıllık AK Partimiz döneminde belediye hizmetlerinin en iyi şekilde verildiğine inanıyorum. Şimdi ise Türkiye yüzyılına yakışır bir Yozgat için bu güne kadar yapılmış hizmetlerin üzerine şahsımın da katkısı olacağını düşünüyorum. Gerek ticari hayatımla, gerek siyasi hayatımla gerekse bürokrasi tecrübemle bu görevi ziyadesi ile yapabileceğime inancım tamdır. Bu süreç içerisinde de vatandaş ve esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.