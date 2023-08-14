Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, İdare heyeti ile birlikte Acil serviste düzenlenen gece kahvaltısında servis çalışanlarını dinledi.

Vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunulması ve çalışan memnuniyeti noktasında farklı çalışmalara imza atan Başhekim Kozan, gece acil servis personelini ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra personelle birlikte gece kahvaltısı yapan Başhekim Kozan, acil personelleri ile sohbet ederek daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Kahvaltı sonrasında saha gezisi yapan ve bireysel görüşmelerde çalışanları dinleyen Başhekim Kozan, ”Sağlık sistemimizin en önemli parçası olan, gece gündüz demeden fedakarca çalışan ve dokunuşlarıyla hayat kurtaran acil çalışanlarımızla birlikte yaptığımız kahvaltıda ‘vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmeti sunmak için neler yapabiliriz’ konusu üzerine konuştuk. Acil servise başvuran hastaların, çalışanlarımıza ilettiği istekleri ilk ağızdan dinleyerek notlarımızı aldık. Bu noktada Acil çalışanlarımızın isteklerini de dinleyerek, daha uygun çalışma koşullarını oluşturmak ve böylelikle sunduğumuz sağlık hizmetini en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan Acil servis çalışanlarıyla yaptığı bireysel görüşmeler sonrasında “Çalışanlarımızın isteklerini notlarımız arasına aldık. Hastalarımıza hizmet odaklı bu konuları en hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız. Sık sık yaptığımız bu toplantılar, etkisi büyük kararlar almamıza vesile oluyor” dedi. Haber Merkezi