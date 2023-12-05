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Aileler tarafından yoğun talep gören Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklara ve ailelere faklı etkinlikler düzenleniyor.

Kütüphanede 0-6 yaş gurubu bebek ve çocuklar özel salonlarda kitapla tanışırken anneler ise konularında uzman kişiler tarafından bilgilendiriliyor.

Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Müdürü Halime Yıldırım, kütüphanede yapılan etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Göreve başlayalı yaklaşık bir ay olduğunu belirten Müdür Hanife Yıldırım, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nin Yozgat halkı için çok büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.

Daha önce Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu’nda görev yaptığını söyleyen Yıldırım, “Bu mesleğe başlayalı 16 yıl oldu. Daha önce Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu’nda görev yapıyordum ve yaklaşık 1 ay öncede buraya görevlendirildim. Kütüphanede düzenlemiş olduğumuz etkinliklerimizi de biraz deneyimlerimize göre düzenliyoruz. Çünkü 16 yıldır her zaman çocuklarla ve ailelerle iç içe oldum. Durum böyle olunca da burada da çalıma yıllarımızın vermiş olduğu tecrübeleri ön plana koyuyorum” şeklinde konuştu.

“YOZGAT İÇİN BÜYÜK AVANTAJ”

Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin Yozgat halkı için büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Yıldırım, “Ankara, Kayseri gibi büyükşehirlerde vatandaşlar çocuklarını etkinliklere ücretli olarak götürüyor. Ama Yozgat’ta kurulan Bebek ve Çocuk Kütüphanemizde hiçbir ücret almıyoruz. Bu durumda Yozgat halkı için çok büyük bir avantaj gerçekten. Kütüphanemiz haftanın 6 günü hizmet veriyor. Cumartesi dahil her gün sabah 8.30 da açılıyor 17.30’da kapanıyor. Randevu sistemi ile çalıştığımızdan dolayı her gün ailelere, çocuklara farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“FARKLI ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Her gün hem ailelere hem de çocuklara farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yıldırım, “Birçok farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. O kadar güzel oluyor ki. Anneler çocukları ile beraber gelip bire bir etkinliğe katılıyorlar. Etkinliklerimiz her yaş gurubu için farklı gerçekleştiriyoruz. Burada beraber konu içerikli çalıştığımız oluyor. Mesela Yozgat’ta buğday ekmenin tam zamanı bu zamanlar. Bundan dolayı buğday ile ilgili masal anlatıp buğday ekeceğiz, dramalarını yapacağız. Aslında çocuk biraz hayatı da öğrenmiş oluyor burada. Bunun yanı sıra ebeveynlerle de farkı konularda eğitimler düzenliyoruz. Alanında uzman kişiler gelerek güncel konular hakkında aileleri bilgilendiriyor. Ayrıca anne ile beraber çocuklar güvenli bir şekilde burada vakit geçiriyorlar. Hatta okul öncesi aşamada o kadar güzel oluyor ki annesini hiç bırakmayıp okula alışamayan çocuk annesi ile etkileşime giriyor. Güvenli bir şekilde farklı bir ortamda başka çocuklar ile bir araya geldiği zaman hem sosyalleşiyorlar hem etkinliklerimize katılıyorlar. Özelikle cuma günleri değereler eğitimine yer vermek istiyorum. Değerler eğitimini biraz daha büyük yaşlara uygun olarak düzenliyoruz. Bu şekilde sistemli bir şekilde ilerliyoruz” dedi.

“TALEPLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ”

Eğitimler düzenlenirken anket çalışması yaptıklarını ifade eden Yıldırım, şu şekilde devam etti: “Veli eğitimlerinde başlamadan önce bir anket çalışması yaptık. Bu anketimizde yapacak olduğumuz konu başlıklarımızı sıraladık. Ve her konu başlığımıza bir numara verdik. Ebeveynlerimize anketimizi sunarak hangi konuda eğitim almak istediklerini sıralamalarını istedik. Bizde gelen anket sonuçlarını ele alarak ona göre eğitimler düzenliyoruz. Böyle olunca oda oldukça verimli oluyor.”

Yıldırım son olarak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci’ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.