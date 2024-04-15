Yozgat Şehir Hastanesi, 9 günlük bayram tatili süresince hastaneye başvuran 8 bin 368 vatandaşa sağlık hizmeti verdi.

Ramazan Bayramı tatili boyunca Yozgat Şehir Hastanesi’nde yoğun mesai geçirildi. 9 günlük tatil sürecinde toplamda 8 bin 368 kişi hastaneye çeşitli nedenlerle başvuru yapıldı. Acil polikliniğinde sarı, kırmızı ile yeşil alan, çocuk acil ve enjeksiyon pansuman bölümünde hizmet verdi.

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Yozgat Şehir Hastanesi 9 günlük bayram tatilinde de yoğun mesai geçirdi.

Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, "9 günlük tatil sürecinde toplamda 8 bin 368 kişi hastanemize başvurdu. Bu başvurular yetişkin acil ve çocuk acil bölümlerine yapıldı" dedi.

Birçok personelin hizmet sunduğunu ifade eden Başhekim Kozan, "Hastanemizdeki personel ise büyük bir özveriyle hizmet sundu. Tüm personelimiz hastalarımıza kesintisiz hizmet sunmak için çalıştı. Tatil boyunca hastanemize başvuran hastalara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesini sağlayan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşımında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarımıza büyük bir özveriyle devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.