Yoğun Bakımlar Koordinatör Hemşiresi Aynur Koçak ve Ekibi tarafından düzenlenen programa Yozgat merkez ve ilçelerde görev yapan hemşirelere yoğun bakım ünitelerindeki çalışma sistemi anlatılacak.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, eğitim için gelen kursiyerlere hemşirelik mesleğinin sağlıkta en geniş çalışma alanına sahip meslek kollarından olduğunu hatırlatarak. “Düzenlenen bu programla yoğun bakım hemşireliği konusunda profesyonelleşeceksiniz. Sizlere eğitim veren Hekim ve yoğun bakım personelleri tecrübelerini paylaşacaklar, sizlerin de yeniliklerden ve kaliteden ödün vermeden kurumlarınızda yoğun bakım alanında en iyi yapacağı kanaatindeyim” dedi.

Başhekim Kozan, Yozgat Şehir Hastanesi’nin fiziki, teknik ve tecrübe açısından çok iyi durumda olduğunu hatırlatarak konuşmasına şöyle devam etti: “Son yıllarda hastanemizde hizmet veren yoğun bakım ve yatak sayımızı arttırdık. Emeğini hiç bir zaman esirgemeyen ve özveriyle çalışan personellerimizle halkımızın 7/24 hizmetindeyiz. Programımıza katkı ve emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kursiyerlerimize başarılar diliyorum.”

19 kursiyerin 6 hafta alacağı eğitimde Yozgat Şehir Hastanesi Hekimleri, yoğun bakım personelleri teorik ve pratik eğitimi verecek.