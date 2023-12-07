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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, bünyesine 121 sözleşmeli personel alımı için başvuruları kabul edeceğini duyurdu. İşte başvuru şartları ve detaylar:

BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların başvuru yapabilmek için 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması beklenmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmemiş olmaları,

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı olanların başvuramayacağı belirtilmiştir.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvuruların http://www.adu.edu.tr/ adresindeki "Duyurular" kısmında bulunan Başvuru Formu'nun eksiksiz doldurularak, istenilen belgelerle birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Başvuru Ofisine şahsen yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuruların alınmaya başlandığı tarih itibariyle, adaylar en geç belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamalıdır. Detaylı başvuru tarihleri için ilgili üniversitenin resmi web sitesi takip edilmelidir.

BAŞVURU BELGELERİ

Başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken belgeler şu şekildedir:

Başvuru Formu (http://www.adu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir),

Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi veya barkodlu e-Devlet çıktısı,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2022 KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,

Başvuru yapılacak pozisyon koduna ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sigorta hizmet dökümü,

1 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf.

Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek adaylar, noterden başvuruya esas vekâlet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.

Başvuruların posta yolu ile gönderilmesi geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. Ayrıca, başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.