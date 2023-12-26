Tahmini Okuma Süresi: dakika

12 askerin terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi, 7 Ekimden bugüne 20 bin sivilin bütün dünyanın gözleri önünde İsrail bombardımanı altında katledilmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin insani ateşkes kararının ABD’nin oyuyla reddedilmesinin ardından, sivil toplum kuruluşlarını kitlesel bir yürüyüş için harekete geçirdi.

TÜGVA Genel Merkezi’nde İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, 22 sivil toplum kuruluşu başkanı ile birlikte basının karşısına çıktı.

“Türk Toplumuna Tarihi” bir çağrıda bulunan sivil toplum kuruluşları başkanları şunları söyledi: “Yüz yıl sonra ilk kez Galata Köprüsü’nde bir yürüyüş organize edildiğini, yeni yılın ilk sabahında dünyaya ilk mesajın Türkiye’den ulaşması için tüm vatandaşların katılımını bekliyoruz.”

“ŞEHİTLERİMİZDEN ALDIĞIMIZ İLHAMLA, TÜM DÜNYAYA MİLLETİN MESAJI ”

İstanbul’da Galata Köprüsü’nde düzenlenecek olan ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet Yürüyüşü’ için 22 büyük sivil toplum kuruluşu bir araya geldi. STK’lar adına paylaşılan ortak bildiri TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci tarafından okundu. Açıklama “teröre ve terör örgütlerine destek verenlere, şehitlerimizden aldığımız ilhamla, tüm dünyaya bu milletin mesajını vereceğiz sözleriyle başlandı. Katillerin adları değişiyor ama hedefleri hiç değişmiyor. Milletimizi ve bayrağımızı hedef alan teröristleri ve onları yönetenler gayet iyi bilinmektedir. Milletimiz ve devletimiz ise onlara gereken cevabı vermektedir. Her bir şehidimizin hesabı sorulmaktadır. Bizler, tarihi bir dönemeçte olduğumuzun farkındayız. Bu tarihi günlerde sesimizi ve sözümüzü yükseltecek; şehitlerimizden aldığımız ilhamla, tüm dünyaya bu milletin mesajını ileteceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize, Allah'tan (c.c.) rahmet; ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

TARİHİ BİR ÇAĞRI

Açıklamada ‘insan olmanın gereği’ vurgusu yapılarak vicdan sahibi bütün halkların ortak tepki verdiği belirtilerek, “Bugün burada sizlere tarihi bir çağrıda bulunmak üzere toplandık. Gazze’de Ekim ayından bu yana; terör devleti İsrail tarafından tüm dünyanın gözleri önünde Filistin halkına, tarihte eşine rastlanmamış barbarlıkta bir katliam ve soykırım yapılmaktadır. Her zaman adaletten, insan haklarından bahsederken söz konusu Müslümanlar olunca çifte standartlarını konuşturan batılı devletler; İsrail’i görmezden gelmektedir. Tüm dünyada çocuk hakları, kadın hakları, basın ve insan hakları konuşulurken; 21. Yüzyılda Gazze’deki insanların yaşam haklarını konuşuyoruz. Zalimlerin insanlık dışı bu politikası dünyada karşılık bulmamış, aksine tüm halklar “insan olmanın gereği olarak” vicdanlarının sesi ile hareket etmiş, tüm dünya adeta Gazze olmuştur.”

YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI AÇIKLANDI

Sivil toplum kuruluşları başkanları açıklamanın devamında tarih ve güzergah açıklayarak, “Kendinden büyük bombalara maruz kalan Mervan El-Masri, Velid Nassar ve binlerce çocuğumuz bizim meselemizdir. Evladının parçalanmış bedenini poşetler içinde toplayan mazlum baba, bizim meselemizdir. Öldürüldüğünde, çocuğunun bedenini tanıyabilmek için koluna adını yazan çaresiz anne, bizim meselemizdir. Filistin bizim öz meselemizdir. Bu bilinçle, 1 Ocak 2024 sabahı saat 8.30’da Milli İrade Platformu olarak tüm annelerimizi, babalarımızı, evlatlarımızı, kardeşlerimizi, gençlerimizi, Sivil Toplum Kuruluşlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı Galata Köprüsü’nde Filistin’in sesi olmaya davet ediyoruz. Yılın ilk gününde Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde sabah namazının manevi ikliminde buluşup; Galata Köprüsü’ne akın akın yürüyecek, birliğimizi-beraberliğimizi tüm dünyaya göstereceğiz” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında 1 Ocak Pazartesi gününün sabah saatlerinde, saat 8.30’da Sultanahmet meydanından başlayacak yürüyüş, Galata Köprüsü üzerinden yapılacak. Yürüyüş saatlerinde trafiğe kapatılacak olan Galata Köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşüne şahitlik edecek.

Basın toplantısına katılan ve Türk halkına çağrıda bulunan STK başkanları ve temsilcileri ise şöyle: “Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İbrahim Beşinci, İlim Yayma Vakfı - N. Bilal Erdoğan ve İ. Tankut Küsmezer, Türkiye Diyanet Vakfı – İzani Turan, MÜSİAD Mahmut Asmalı, İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Kemal Özden, MEMUR SEN – Ali Yalçın ve Cesur Öztürk, TGSP - Ali Haydar Ustaosmanoğlu, TÜRGEV – Fatmanur Altun ve Makbule Çabuk, GENÇ-KON – Ahmet Sözbilir, HAK İŞ Mustafa İluk, Eğitime Destek Platformu – Zeynel Önal, ÖNDER – Abdullah Ceylan, KADEM Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Ensar Vakfı Şener Ağaç ve Hüseyin Kader, Anadolu Federasyonu Şamil Kılıçparlar, Filistin İnisiyatifi Ümit Sözmez, 15 Temmuz Derneği – İsmail Hakkı Turunç, İhlas Vakfı Mahmut Kemal Aydın İstanbul 2 Nol’lu Barosu Yasin Şamlı programa katılanlar arasındaydı.”