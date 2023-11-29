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Öncesinde sigortalı olanlar için yaş sınırlaması olmaksızın emekli maaşı alma hakkı bulunurken, 1999'dan sonra sigorta başlatanlar için kademeli emeklilik yaşı ve prim ödeme şartları getirildi. Bu düzenlemeler, kısmi emeklilik için yaşa bağlı prim sistemi uygulanmasını öngörmektedir.

Yaklaşık 3 milyon çalışanın, yeterli katkı günü ve teminat süresine sahip olarak emeklilik ayrıcalıklarından faydalanması beklenirken, bu sayının zamanla 5 milyona çıkması tahmin edilmektedir. Ancak, 1999'dan itibaren sigortalı olanlara yönelik kademeli emeklilik yaşı gereklilikleri bulunmaktadır.

EYT kapsamındaki düzenlemeler, 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren hizmet sözleşmesi başlatanları içermektedir. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş sınırlaması olmadan emekli maaşı alma hakkı bulunurken, 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında hizmet sözleşmesi başlatanlar için kademe kademe yaş sınırları ve prim ödeme şartları belirlenmiştir.

30 Nisan 2008 sonrasında işe başlayanlar için ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına ulaşma ve 7.200 gün prim ödeme zorunluluğu 1 Ocak 2036 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu tarihten sonraki dönemler için prim ifa tarihine bağlı olarak kademeli yaş sınırı uygulanacaktır.

Kısmi emeklilik isteyenler için 30 Nisan 2008 - 31 Aralık 2035 tarihleri arasında hizmet sözleşmesi başlatanlar için kademeli yaş sınırları belirlenmiştir. İlk sözleşme imzalayanlar için 4.600 günden başlayarak en fazla 5.400 güne kadar kademeli olarak ikramiye gün sayısı belirlenmiştir. Bu düzenlemeler, emeklilik planları yapacak olanların dikkate alması gereken önemli detayları içermektedir.