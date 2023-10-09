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En kısa zamanda yetkiye müracaat edeceklerini ve yetki çıkar çıkmaz işçilerin toplu iş sözleşmelerini imzalayacaklarını belirten Başkan Zararsız, "Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’a tüm çalışanlar adına gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Zararsız, “Emekçi kardeşlerimiz uzun süredir sendika ve toplu iş sözleşmesi beklemekteydiler. Sayın belediye başkanımız, 'Bende bir işçi çocuğuyum, çalışanımızı mağdur etmeyeceğim. İşyerinde huzuru sağlamak, mesai arkadaşlarımı koruma altına almak benim görevimdir. Hiçbir çalışanımızda enflasyona ezdirmeyeceğim. Tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun' demesi bizleri ve tüm çalışanları mutlu etmiştir. İşçi sayısına bakmazsınız belediye ve belediye şirketlerinde üye kayıtlarımız devam etmektedir. Şubemize örgütlü olduğu 56 işyeri, 2 bin 700 sendikamız üyesi işçi bulunmaktadır. 2024 yılında 3 bin işçi sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm ekibimizle gece gündüz çalışıp Yozgat merkez, ilçe ve belde belediye ve belediye şirketlerinde tek bir sendikasız işçi kalmayana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu konuda duyarlı belediye başkanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Hak İş olarak nerede bir mazlum, nerede bir sendikasız işçi varsa biz oradayız. Emekçi kardeşlerimizin, ilkeli, kararlı ve onurlu bir sendikal mücadele için, giderek daha fazla, Hak İş’e teveccüh göstererek, tercih etmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hak İş olarak, hangi işkolunda olursa olsun, bütün emekçileri, Hak İş çatısı altında, haklar ve özgürlükler için, birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Bütün emekçileri örgütlenmeye ve Hak İş’li olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)