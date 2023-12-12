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Diyanet İşleri Başkanlığınca 2024 yılı Hac kesin kayıt işlemleri 15 Aralık 2023 Cuma gününe kadar uzatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2024 yılı Hac kesin kayıt işlemleri 15 Aralık 2023 Cuma gününe kadar uzatıldı.

Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar e-Devlet üzerinden "Hac İşlemleri" dijital hizmetini kullanarak kayıt olmak istedikleri Diyanet/Acenta Organizasyonundan birini seçtikten sonra kesin kayıt işlemini tamamlamaları gerekiyor.