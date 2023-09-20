Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Naciye Afet Şahin 4-6 Yaş Kur-an Kursu'nu ziyaret etti.

Kurs yöneticilerinden başlayan eğitim süreci hakkında bilgi alan Gülden, "Temenni ediyorum ki hepimizin gayretleri ile evlatlarımız geleceğe sağlam temeller üzerinde hazırlanırlar ve dinimize, ülkemize, milletimize faydalı birer insan olarak yetişirler. Emeğiniz için sizlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gülde, ziyaretleri esnasında öğrencilere iş insanı Bilal Şahin tarafından hazırlanan hediyeleri taktim etti. (Haber Merkezi)