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Yılbaşında yoğun talep gören, şans ve bereket getirdiğine inanılan kokinalar, çiçekçilerin raflarında yerini aldı.

Yeni yıl öncesi çiçekçiler dükkanlarını kokina çiçeği ile doldurdu. Kokina çiçeğinin demeti 200 ila 300 lira arasında değişiyor. İsteğe göre farklı çiçekler ile de karıştırılıp aranjman yaptırılabiliyor. Çiçekçiler yeni yıl öncesi en çok kokina çiçeğine talep gösterdiğini söyledi.

Yılbaşında en çok talep gören çiçeğin kokina olduğunu söyleyen Şevval çiçekçilik sahibi Ömer Yalçınsoy, “Kokina yılbaşında en çok talep gören çiçek. Sade kokina buketi isteyenler çok oluyor. Farklı çiçeklerle de kombinasyon yapıp sipariş verenler var. Bu çiçeği toplaması zor, dikenli bir bitki. Genelde bu çiçekleri roman vatandaşlarımız Trakya bölgesinde ormandan topluyor. Yılbaşından 1 ay önce başlıyorlar toplamaya, işleyip düzenleyip piyasaya sunuyorlar” dedi.

Kokina çiçeklerinin fiyatıyla ilgili de bilgi veren Yalçınsoy, “Yılbaşı denildiğinde akla ilk kokina çiçeği geliyor. Halk arasında şans getirdiğine inanılıyor. Kokina çiçeğinin demeti şuan 200 ila 300 lira. Bu çiçekler tükendikçe fiyatı da artıyor, temin etmesi zor. Geçen demeti yıl 100 lira civarındaydı” diye konuştu.