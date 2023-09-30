Misket elmasının en ilginç özelliklerinden biri, ortasından kesildiğinde çekirdeklerinin yıldız şekli almasıdır. Bu benzersiz elmanın sadece lezzeti değil, aynı zamanda kokusu ve aroması da diğer elmalar arasında öne çıkıyor. Amasya'da yetişen misket elmaları, bu yılki rekolteden memnun üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, Amasya'nın elma ile özdeşleştiğini belirterek, "Dünyanın neresine giderseniz gidin Amasya denilince akla elma gelir. Elma bizim sembolümüz. Vazgeçmeyiz" dedi.

Misket elmasının eşsiz aromasıyla bilinen bir başka üretici olan Bekir Damatoğlu, "Bu sene misket elması bol. Yağışların da etkisiyle rengini iyi aldı. Kalitesi de çok iyi" açıklamasında bulundu.

Amasya misket elmasının kendine has kokusu ve aroması olduğunu vurgulayan Damatoğlu, "Bu koku her yerde yetişen miskette olmaz. Niğde’de de misket var. Ama ne aroması var. Ne de kokusu ve şırası? Sadece posası var. Oysa Amasya’da yetişenin kokusu, aroması, lezzeti ayrı" dedi.

ELMANIN FAYDALARI

Yozgat’ın komşusu Amasya’da üretilen elmaların sağlık açısından da birçok faydası olduğu biliniyor. Potasyum bakımından zengin olan bu elma, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olurken, adale kasılmalarını önler, sinirsel iletimi kolaylaştırır ve kalp ile böbrek gibi hayati organların sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. Ayrıca, kolesterolü düşürücü etkisiyle de ön plana çıkar.

Elmanın kabuğunun tüketilmesi ise diş sağlığı için son derece faydalıdır. İçerdiği posa, potasyum ve antioksidanlar sayesinde vücuda birçok yarar sağlar. Amasya misket elması, hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla büyük ilgi görüyor. (İHA/Haber Merkezi)