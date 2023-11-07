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Bakan İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yumaklı, "11 Kasım'da 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes' sloganıyla ağaç dikim faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

"5 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK"

Bakan Yumaklı, 11 Kasım'da 81 ilde cumhuriyet ormanları kurulacağını ve bu kapsamda 5 milyon 2023 fidanının toprakla buluşacağını ifade etti.

Yumaklı, "Geleceğimizin daha yeşil olması için vatandaşlarımızı fidan dikim etkinliklerimize davet ediyorum" şeklinde konuştu.

11 Kasım, Türkiye için yeşil bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarıyla, bu tarihte gerçekleştirilecek ağaçlandırma etkinlikleri, ülkenin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar, bu özel günde doğaya katkıda bulunarak geleceğe nefes olacak.

"YOZGAT GELECEĞE NEFES OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım'ı, "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan etmesi ile birlikte Yozgat’ta her yıl 11 Kasım’da fidanlar toprakla buluşturuluyor.

11 Kasım'da 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes' sloganıyla Yozgat’ta fidan dikme etkinliği gerçekleştirilecek.

Etkinlik 11 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Türkmen Araplı köyünde gerçekleştirilecek.

Etkinlik hakkında Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Haydi Yozgat geleceğe nefes, cumhuriyete nefes ol. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit adına oluşturacağımız Hatıra Ormanı’nda sende Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı anısına bir fidan dik. 7’den 70’e kutlayacağımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde düzenleyeceğimiz fidan dikim törenine tüm halkımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.