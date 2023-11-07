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Şefaatli ilçesinde, belediye tarafından yeni bir Güneş Enerji Santrali (GES) kazandırılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda belediye tarafından başlatılan bölgenin en büyük Güneş Enerji Santrali (GES) projesi tamamlanarak elektrik üretimine başlayan Şefaatli Belediyesi projeye bir yenisini daha ekliyor.

İlçeye, ilk etapta yapılacak olan 3 megawatt (MW) gücündeki Güneş Enerji Santrali kurulum inşaatı başladı.

Belediye Başkanı Müjdat Karaca, geçtiğimiz yıllarda 48 bin metre kare alan üzerine kurulu 3 MW gücünde olan bölgenin en büyük Güneş Enerji Santralini ilçelerine kazandırdıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “GES projemize bu sene bir yenisi daha ekliyoruz. Önceki yıllarda bölgenin en büyük Güneş Enerji Santralini ilçemize kazandırdık. Kurduğumuz Güneş Enerji Santrali yaklaşık olarak yılda 7,2 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Üreten belediyecilik anlayışı ile çıktığımız yolda Güneş Enerji Santralimize bir yenisini daha ekledik. İlk etapta yapılacak olan 3 MW gücündeki Güneş Enerji Santrali kurulum inşaatına başladık. İlçemize hayırlı olsun” dedi.