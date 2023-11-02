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2013 yılında eğitim ve öğretime açılan Medine Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu’nda 7 sınıfta 105 öğrenciyle birlikte 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Kur’an-ı Kerim,Temel Dini Bilgiler, Değerler Eğitimi Kur’an-ı Kerimi Ezberleme, Ahlak Eğitimi veriliyor.

Kur’an Kursu‘nda verilen eğitimler hakkında bilgi veren Mustafa Kayış “2013 yılında eğitim ve öğretime açılan Medine Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu’nda 7 sınıfta 105 öğrenciyle birlikte 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Kur’an-ı Kerim,Temel Dini Bilgiler, Değerler Eğitimi Kur’an-ı Kerimi Ezberleme, Ahlak Eğitimimiz devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimi için gayret sarfeden hocalarımıza ve çocuklarını Bizlere teslim eden emanet eden velilerimize teşekkür ederiz.Bu imkanı kaçırmayalım. Fidan yetiştirmeye devam edelim. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah” ifadelerini kullandı.