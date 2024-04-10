Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DAMLA ECZANESİ
KÖSEOGLU MAH. NAKIP ZADE CAMİİ CAD.GÜLER APT NO:4/A
03542125205
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ASLAN ECZANESİ
Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:15/C
03543143454
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AYDINCIK ECZANESİ
YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
03544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BOĞAZLIYAN ECZANESİ
YENIDOGAN MAH. AVUKAT MEHMET ALTIN CAD. D BLOK NO:2
03546456040
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
TEMEL ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
GÜL ECZANESİ
YENIYOL MAH. MILLI EGEMENLIK CAD. NO:21
03544683579
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AKIN ECZANESİ
Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAYKENT ECZANESİ
FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AĞGÜL ECZANESİ
Kaplıca Mah Baran Cad No:53/F
03547725253
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
KÜBRA ECZANESİ
SORGUN DEVLET HASTANESİ KARŞISI Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/AD
03545023963
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BÜYÜKATA ECZANESİ
Bahçeli Evler Mah.Atatürk Bulvarı Şensoylar Apt.No:12/41
03545644126
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
HELİN ECZANESİ
Ali Vehi Pandır Mah. Dr. Remzi Kaleli Cad. No:3/H
03545160505
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