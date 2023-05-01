Emek ve Dayanışma Gününde Sağlık çalışanlarının akla ilk gelen meslek gruplarından olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, tüm sağlık personelleri ve çalışanlarına ne kadar teşekkür etse az kalacağını söyledi.

Müdür Şahin, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde hayatını kaybeden dağlık çalışanlarını da anarak rahmet diledi.

“NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ”

Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir açıklamada bulunan Müdür Şahin, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde akla ilk gelen meslek gruplarından biriside sağlık çalışanlarımızdır. Görevini en iyi şekilde yerine getiren tüm sağlık personellerimiz ve çalışanlarımıza il sağlık müdürü olarak ne kadar teşekkür etsem azdır. 6 Şubat 2023 pazartesi günü meydana gelen Kahramanmaraş/ Pazarcık depreminde görevi başında hayatını kaybeden tüm sağlık personellerimiz ve işçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

“YERİ TARTIŞILMAZDIR”

Şahin sözlerine şu şekilde devam etti; “Öncelikle bütün çalışanların, emeğin ve alın terinin sembolü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum. İnsanlık değerlerinin gelişiminde gayretleriyle, fedakârlıklarıyla emekçilerin ve emeğin yeri tartışılmazdır. Emeği ve alın terini kutsayan bir medeniyetin mensupları olarak bizler de emek bilincinin gelişimine önemli katkılar sunmuş bir milletin fertleriyiz. İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını alması gerektiği bilinci ve terbiyesiyle hareket edildiğinde emekçilerin ve diğer toplumsal kesimlerin sorunlarının birçoğunun çözülebileceği kuşkusuzdur. Emek, gayret, fedakârlık denilince akla ilk gelen meslek gruplarından biri de sağlık çalışanlarıdır. Hekiminden hemşiresine, teknisyeninden hasta bakıcısına kadar bu ülke insanın sağlığını bir üst noktaya taşıyabilmek adına canla başla görevlerini ifa eden çalışanlarımız, bugün dünyada iftiharla bahsedilen sağlık sistemimizin de mimarlarıdır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüzün tüm çalışanlarımız tarafından bayram havasında, huzur içinde kutlanacağını umut ediyor; görevi başında hayatını kaybeden tüm işçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.” Ahmet Ayverdi