TEKNOFEST’in bu yıl paydaşları arasında yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi, yarışmalara katılan takımları, sergilediği teknolojik ürünleri ve ihtisas alanı endüstriyel kenevirle ilgili ürünlerin de yer aldığı standı ile büyük ilgi gördü.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren önemli kurum ve kuruluşların katkılarıyla düzenlenen TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları ve gösterimleri, hava gösterileri, girişimcilik zirvesi gibi etkinlikleri ile Milli Teknoloji Hamlesinin en büyük platformlarından birini olmaya devam ediyor.

“Ben teknoloji geliştireceğim” diyen 1 milyondan fazla genç yürek TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için takımlar kurarak projelerini görücüye çıkardı.

5 PROJE FİNALE KALDI

Yarışmaya Yozgat’tan Bozok Üniversitesi ve Milli Eğitime bağlı okullardan toplamda 36 proje katıldı. Bunlardan Bozok Üniversitesinin 5 projesi finale kaldı. Üniversiteyi BEEM takımı, Robotaksi Binek Otonom Aracı Yarışmasında; Gençlik Merkezi LEMATEK takımı, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışmasında; PsikoMED takımı, Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışmasında; IEEE Route 66 takımı, Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışmasında; Familiar takımı ise Tarım Teknolojileri Yarışmasında temsil etti. Ayrıca Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Uğur Temiz, Dr. Öğretim Üyesi Osman Safa Çiftçi ve Ziraat Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Keles TEKNOFEST yarışlarında hakem olarak görev aldı.

“1 MİLYONU AŞTI”

Hava muhalefeti nedeniyle 28 Nisan’da Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerine kapılarını açan festivalin açılışına Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayi ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve proje sahipleri ile ziyaretçiler katıldı. Program, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasıyla başladı. Bayraktar konuşmasında; “TEKNOFEST dünden bugüne zihinlerde başlayan sessiz devrimin adı oldu. Sessiz devrimin dalgaları her geçen yıl genişliyor. 2018'de yola çıkarken 20 bin kardeşimiz yarışmalara başvurmuştu. 2023'te başvuran sayısı 1 milyonu aştı. Ben Teknoloji Geliştireceğim, diyen 1 milyondan fazla gencimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılmak için takımlar kurdu, projeler geliştirdi. Asımın nesli TEKNOFEST nesli olarak dirildi. Bugün 6’ncı yılında olan TEKNOFEST, kıvılcım gibi başladı ve çığ gibi büyümeye devam ediyor” dedi.

TEKNOFEST’in ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve Libya Başbakanı AbdulhamidDibeybe programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in bu yıl bir başka güzel olduğunu, ülkenin 81 ilindeki genç yüreklere selamlarını gönderdiğini söyledi. Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te katılımcılarla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımlarından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, eşi Mihriban Aliyeva'ya ve Libya Başbakanı AbdulhamidDibeybe'ye teşekkür etti.

Şöhreti, ülkenin sınırlarının da ötesine taşıyan TEKNOFEST'in altıncısının düzenlendiğini ifade eden Erdoğan, ilki 2018 yılında düzenlenen TEKNOFEST'in bir markaya dönüştüğünü vurguladı.

“44 MİLYON LİRAYI BULDU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojiye, savunma sanayine ve bilime meraklı gençlerle bir araya geldiklerini belirterek; "Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da, ardından da inşallah Ankara'da yaşıyoruz. Millî teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği TEKNOFEST'in ülkemize, milletimize ve siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan T3 Vakfına, bakanlıklarımıza, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan, dereceye giren projeleriyle fikirleriyle önümüzde yeni ufuklar açan tüm kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

TEKNOFEST'e başvuran takım sayısının her sene katlanarak arttığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu etkinliğe 2018'de 4 bin 333 başvuruyla bismillah demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım ve 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. Yarışma kategori sayısı da 14'ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artmasıyla birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamıyla başlayan süreç, 44 milyon lirayı buldu. Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı çıkaracağına inanıyorum."

TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak kişilerin Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever olduğunu açıkladı.

“GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇIYOR”

Bozok Üniversitesinin paydaşları arasında yer aldığı bu yılki TEKNOFEST’e Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yarışmalarda yer alacak takımlar, takım kaptanları ve takım danışmanları Öğretim Üyeleri de katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST’in büyük bir coşku ile geçtiğini belirterek Üniversite olarak bu coşkuya hem yarışmalara katılarak, hem hakemlik düzeyinde, hem de stantlarımızla ortak olmaya çalıştıkları belirtti. Türkiye’nin teknoloji hamlesinde çok önemli bir fırsat olan TEKNOFEST’e bu yıl 5 farklı takım ve 5 farklı kategoride katıldıklarını belirten Rektör Karadağ sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın 96 ülkesinden katılımcılarla oluşturulan bu alanda sergilenen ve yarışlara katılan her bir eserin ülkemizin geleceği adına göğsümüzü kabarttığını ifade etmek isterim. Milli Teknoloji hamlesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da işaret ettiği üzere bir hayal değil, zihni bir devrimdir ve ülkemizi dünya arenasında güçlü yere taşıyacak en büyük hamlelerden birisidir. Gençlerimizin önünü açacak, onları dünyayla entegre edecek, kabiliyetlerini ve yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlayacak bu organizasyonda dolayı emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, T3 Vakfı Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar’a ve festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, yarışmalara katılan tüm gençlerimize de başarılar diliyorum. Emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum.”

TEKNOFEST’te Bozok Üniversitesi standı 7’den 70’e her yaştan ziyaretçilerin akınına uğradı. Rektör Karadağ, yarışlar öncesinde üniversiteyi temsil edecek BEEM takımı, PsikoMED takımı, LEMATEK takımı, IEEE Route 66, Familiar takımını ziyaret ederek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Diğer yarışmacıların yer aldığı stantları da ziyaret eden Karadağ, yarışmacı takımlara da başarı dileklerini iletti.

Türkiye’nin teknolojideki gelişimini gösteren TEKNOFEST’e katılan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bozok Üniversitesi standını gezerek Karadağ’dan yarışlara katılacak takımlar ve endüstriyel kenevir alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Özvar, Karadağ’a yarışmalarda başarı temennilerinde bulundu.

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Bozok Üniversitesi standını ziyaret ederek ekiplere başarılar diledi. Haber Merkezi