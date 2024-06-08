Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KUBİLAY ECZANESİ

KUBİLAY ECZANESİ

 MEDRESE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:104/C
 03544153322
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ASLAN ECZANESİ

ASLAN ECZANESİ

 Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:15/C
 03543143454
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

HAYAT ECZANESİ

HAYAT ECZANESİ

 ÇARSI MAH. KAYSERI CAD. NO:5
 3546454333
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SOYLU ECZANESİ

SOYLU ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
 03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ÇAKIROGLU ECZANESİ

ÇAKIROGLU ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. SORGUN CAD. NO:3
 3544681329
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
 03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

SARAYKENT ECZANESİ

 FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
 3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DOĞAN ECZANESİ

DOĞAN ECZANESİ

 KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:33
 03547722646
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

EBRU ECZANESİ

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden yenidoğan canlandırma eğitimi! Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden yenidoğan canlandırma eğitimi!
EBRU ECZANESİ

 HANBAŞI MAH. CUMHURİYET CAD NO:106/A
 03544142010
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YENİ ECZANESİ

YENİ ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:2/D
 03545642518
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KAYA ECZANESİ

KAYA ECZANESİ

 Haşim Kılıç Mah. Nafız Faruk Eebaş Cad.No:30
 03545166669
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Kaynak: Haber Merkezi