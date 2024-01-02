Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

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MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YEŞER ECZANESİ

YEŞER ECZANESİ

 AŞAĞI NOHUTLU MAH. GÜNEŞ SOKAK ESER APT. 2/G
 03542125757
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YUNUS ECZANESİ

YUNUS ECZANESİ

 Ahishavi Mah. İstiklal Cad. No:22/F
 03543142000
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

OVAKENT ECZANESİ

OVAKENT ECZANESİ

 Çarşı İçi Mah Sarraflar Cad. No:41
 03546453396
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01 Ocak 2024 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 01 Ocak 2024 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler
ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAY ECZANESİ

SARAY ECZANESİ

 BAHÇELİEVLER MAH. KILIÇ SOKAK NO:1/A
 03544681159
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SARAYKENT ECZANESİ

SARAYKENT ECZANESİ

 FATIH SULTAN MEHMET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:65/5
 3543686647
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

GÜNEŞ ECZANESİ

GÜNEŞ ECZANESİ

 BATTALGAZİ MAH. ÜNLÜTÜRK CAD. NO:3/14
 03545024050
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

ZAFER ECZANESİ

ZAFER ECZANESİ

 AYDINLIKEVLER MAH.SIVAS CAD.NO:6/D SORGUN/YOZGAT
 3544152319
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YASA ECZANESİ

YASA ECZANESİ

 BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B
 3545642267
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DİLAN ECZANESİ

DİLAN ECZANESİ

 HAŞİM KILIÇ MAH. ŞEHİT KORGENARAL OSMAN ERBAZ CAD. NO:26/C
 03545160244
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Kaynak: Haber Merkezi