Belediye Başkanı Ömer Açıkel, zabıtanın her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışma esasına göre görevini sürdürdüğünü belirtti.

Başkan Açıkel mesajında, “Zabıta Teşkilatımız ve Belediye Zabıta Amirliğimiz, vatandaşımızın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Belediye Zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği Belediyenin gören gözü, işten kulağı olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı başta Sarıkaya Belediye Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir