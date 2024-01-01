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Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların kazançları erimeye devam ederken hayat pahalılığı çalışanların belini büküyor. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, asgari ücrete ara zam yapılmasının da aralarında olduğu önemli çalışmalar yürüttükleri belirtti ve 2024 yılında birinci gündem maddesinin vergide adaletin sağlanması olacağını ifade etti.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, milyonlarca çalışandan yüksek oranda gelir vergisi kesintisi yapıldığını belirterek, 2024'te birinci gündem maddelerinin vergide adaletinin sağlanması olacağını söyledi.

'ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM'

Alemdar, 2023'te geçici işçilerin çalışma sürelerinin uzatılması, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve asgari ücrete ara zam yapılmasının da aralarında olduğu önemli çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Kamuda 700 binden fazla taşeron işçinin kadroya alındığını aktaran Alemdar, zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırıldığını söyledi ve "Milli Eğitim Bakanlığında olmak üzere kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüde 50 bine yakın işçi vardı. Yoğun ve yorucu uğraşlarımız sonucu, bu işçilerimizin çalışma süresi 11 ay 29 güne çıkarıldı." diye konuştu.

'VERGİDE ADALET'

Milyonlarca çalışanın büyük bir gelir vergisi adaletsizliğinin mağduru olduğunu söyleyen Alemdar, "2003'te vergi matrahı asgari ücretin 16,34 katıyken, bugün bu oran 4,95’e düşmüş durumda. Bu durum, çalışanların ağır bir vergi yükü altında ezilmesine neden oluyor. TÜRK-İŞ olarak, 2024 yılında birinci gündem maddemiz vergide adaletin sağlanması olacak." dedi.

Alemdar, 2018'de 700 bin kişinin kadroya alınmasına rağmen kamuda taşeron işçilik sorununun sürdüğünü aktardı ve kamuda kadro düzenlemesinin dışında kalan farklı kurum ve kuruluşlarda 90 bine yakın taşeron işçi bulunduğuna işaret eden Alemdar, çalışanların da kadroya kavuşması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

ÜCRET DENGESİZLİKLERİ İÇİN ÇALIŞMA

Alemdar, 700 bin kamu işçisini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolü gereği imzalanan ancak yürürlük tarihleri farklı olan toplu iş sözleşmelerindeki enflasyon farkından doğan ücret dengesizliklerinin giderilmesi için 2024'te ek protokol yapılması için girişimlerinin olacağını da bildirdi.