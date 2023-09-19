Yozgat Gençlik Merkezi tarafından Ahilik Haftası kapsamında Yozgat’tın en genç ahisi olarak seçilen ve elektrik işleri yapan esnaf ziyaret edildi.

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri Müdürü Sapmaz, “Ahilik haftası kapsamında bakanlığımızca Kırşehir de 20-24 Eylül günlerinde Ahilik haftası programına Yozgat’tan bir genç ile katılım sağlayacağız günümüzde Ahîlik teşkilatının devamı niteliğindeki esnaf örgütleri ile sanayi ve ticaret odalarının faaliyetleri kültürden sanata, eğitimden sosyal dayanışmaya kadar çok çeşitlidir. Özellikle büyük şehirlerimizdeki odalar kendi adlarıyla anılan üniversiteler kurmaya başladı. Bu üniversiteler bulundukları şehre ciddi katkılar verdiği gibi ticaret ve sanayii alanında nitelikli istihdam oluşturuyor.İstanbul’da İTO, Ankara’da ise OSTİM ve TOBB tarafından kurulan üniversiteler kayda değer başarılı örnekler arasındadır. Kooperatifler modern ahilik teşkilatına güzel örneklerdendir. Ayrıca, hemen her ticaret odasının kurduğu ve devlete bağışladığı ilkokullar, ortaokullar ve liseler yanında spor salonları, kimya, fizik ve bilgisayar laboratuvarları ülkenin kalkınmasına katkılar sunmaktadır. Yine birçok esnaf teşkilatı ve ticaret ve sanayi odasının kültür yayınları vardır. Çağlar öncesine dayanan üretime, kaliteye, eğitime, yeteneğe, tecrübeye ve istihdam oluşturmaya önem veren Türk ekonomi anlayışı, sosyal ve kültürel değerleriyle gelişmesini sürdürmektedir. Ahîlik değerleri bugün de yaşamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. (Mustafa Babayiğit)