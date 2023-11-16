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Eğitim hayatına köy okulunda başlayan Güneş, 15 yaşında iken kısıtlı imkanlarla, sadece kağıt ve kalem kullanarak kodlama dünyasına adım attı. Gece gündüz demeden çaba harcayan genç kız, attığı bir mesaj sayesinde NASA'nın radarına girdi ve şimdi insansız keşif aracı projesinde yer alıyor.

Gelişen teknolojiyle tanışana kadar kısıtlı imkanlarla büyüyen Güneş, annesine ve köydeki diğer kadınlara okuma yazma öğretti. Bilgisayar ve internetin olmadığı dönemde kağıt ve kalemle kodlama öğrenen genç kız, şimdi NASA'nın uzman ekibinde yer almanın gururunu yaşıyor.

Elif Ada Güneş, NASA'daki deneyimini şu sözlerle anlatıyor: "Hayatımın ilerleyen yaşlarında yazılım gibi bir teknolojinin dünyayı değiştirmiş ve değiştirmeye devam edecek olan bir alet olduğunu fark ettim."

Güneş, NASA'da geçirdiği süre zarfında yazılım konusunda büyük gelişmeler kaydetti. "İş hayatına yazılım ile başlayıp daha sonrasında network kurmaktan hoşlandığımı fark edip hesap ve ekip yönetme tarafına geçtim. Şu anda da uzun süredir hayalini kurduğum bir sağlık projesi üzerine çalışıyorum" diyor.

NASA'daki başarısını, çevrimiçi platformlardan da faydalanarak kağıt kalemle kodlama öğrenmesine borçlu olduğunu belirten Güneş, geleceğe dair hedeflerini de paylaşıyor: "Sağlık projesini büyütmek ilk planlarımdan biri. Amacım, kadınları bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve sağlık süreçlerinde yanlarında olabilmek. Globalde tanınan bir girişimci olmayı hedefliyorum. Başka ülkeler görmek, yeni insanlarla tanışmak ve Ataol Behramoğlu’nun 'Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var' şiirindeki gibi bir hayatı yaşamak için mücadele edeceğim."

Elif Ada Güneş, gençlerin ve başarıya ulaşmak isteyen herkesin mücadele etmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini noktalıyor: "Savaşmaktan, başarıya emin adımlarla ilerlemekten, düştüğünüzde kalkmaktan asla vazgeçmeyin. İnanıyorum ki hayallerini hedefe dönüştürüp harekete geçen herkes başarılı olacaktır."